Un po’ giapponese un po’ scandinavo | in casa nessuno riesce a resistere allo stile Japandi

Lo stile Japandi combina elementi di design giapponese e scandinavo, creando ambienti che uniscono semplicità e funzionalità. Questa tendenza, molto diffusa sui social media, influenza le scelte di arredo e decorazione delle case di molte persone. Le immagini condivise online mostrano ambienti caratterizzati da linee pulite, colori neutri e materiali naturali, che riflettono questa fusione estetica. La popolarità di Japandi sui social ha contribuito a diffondere questa tendenza anche nel settore dell’interior design.

I social dettano le tendenza e in molti casi le anticipano in particolare quando si tratta di casa e di home decor. Tra le piattaforme che meglio incarnano questo aspetto c’è Pinterest con oltre 400 milioni di visitatori mensili e un patrimonio di 200 miliardi di foto. Va da sé che il report. 🔗 Leggi su Today.it

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