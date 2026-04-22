Laboratorio naturalistico al baito | Un po' po' di pozza
Domenica 3 maggio 2026 si terrà un laboratorio naturalistico presso il baito, dedicato alla “pozza di alpeggio”. L’evento offrirà l’opportunità di esplorare un ecosistema all’interno di un altro ecosistema, concentrandosi su una piccola pozza d’acqua presente nell’ambiente di montagna. Sarà possibile osservare da vicino le caratteristiche di questa particolare formazione naturale e capire il ruolo che svolge nel contesto circostante.
Domenica 3 maggio 2026, giornata della “pozza di alpeggio”: conosciamo meglio un ecosistema nell’ecosistema.Ore 9.30 ritrovo in un punto che verrà comunicato agli iscritti; inizio escursione naturalistica guidata. Raggiungeremo Malga Zocchi, presentazione della struttura del baito e delle sue.🔗 Leggi su Veronasera.it
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