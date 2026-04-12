La Cina ha smentito le accuse di fornire sistemi antiaerei ai pasdaran, anche se alcune fonti indicano il contrario. Le notizie suggeriscono che il paese potrebbe utilizzare questa strategia come modo per complicare le relazioni con gli Stati Uniti, nel caso il dialogo tra le parti dovesse interrompersi. La questione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni regionali e geopolitiche, con Pechino che si muove tra tentativi di mantenere rapporti diplomatici e azioni che potrebbero indebolirli.

Al tavolo di Islamabad c’è un convitato di pietra. Ha gli occhi a mandorla e un asso nella manica: gli armamenti che sarebbe in procinto di fornire all’Iran per neutralizzare gli attacchi statunitensi. Le pressioni della Cina sono state fondamentali per convincere gli ayatollah a negoziare con gli americani. Pechino fa parte della cerchia di «amici» ai quali Teheran è disposta a concedere il transito nello Stretto di Hormuz. E circa il 38% dei barili di greggio che passano per quel braccio di mare è destinato al Paese di Xi Jinping. L’introduzione dei pedaggi potrebbe persino consolidare l’attuale ascesa dello yuan quale valuta di riserva, se fossero pagati in quella valuta piuttosto che in cripto.🔗 Leggi su Laverita.info

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