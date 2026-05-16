I Münchner Philharmoniker aprono la Sagra Musicale Malatestiana | tutti i grandi nomi della 77esima edizione

La 77esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana inizia domenica 30 agosto e si protrarrà fino a dicembre 2026. La manifestazione si svolge a Rimini, dove si alternano concerti con artisti di fama internazionale e giovani talenti. Tra gli eventi principali, i Münchner Philharmoniker aprono il cartellone con un concerto che dà il via a una stagione caratterizzata da spettacoli di musica sinfonica e sperimentale. La rassegna si svolge in più sedi della città, coinvolgendo diversi interpreti e orchestre.

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