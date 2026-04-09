Henri Barda porta Chopin alla Scala | Sul piano di Liszt suono una prodigiosa bellezza

Il pianista Henri Barda torna a esibirsi alla Scala con un programma dedicato a Chopin. Durante il concerto, ha suonato sul piano di Liszt, suscitando commenti sulla qualità del suono. Barda è riconosciuto come un artista di grande talento e carriera consolidata. La serata ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, interessati alla sua interpretazione delle composizioni di Chopin. La performance si è svolta in un teatro storico, noto per ospitare grandi appuntamenti musicali.

Milano, 9 aprile 2026 – Henri Barda è un pianista prezioso e raro, per il suo immane talento e la sua singolare carriera artistica. Nato al Cairo nel 1941, ha studiato in Egitto con il pianista polacco Ignaz Tiegerman, poi a Parigi con Lazare Levy. Ha proseguito gli studi al Conservatorio di Parigi e poi alla Juilliard School di New York con una borsa di studio. Si è esibito in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone, dove ha suonato con l’orchestra Nhk. Ha collaborato con Jerome Robbins, coreografo di “West Side Story“ all’Opéra di Parigi. https:www.ilgiorno.itculturahoneck-torna-alla-scala-un-d83c3ede Inoltre ha tenuto una classe di pianoforte al Conservatorio nazionale superiore di musica di Parigi per dodici anni; attualmente è professore all’École Normale de Musique di Parigi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Henri Barda porta Chopin alla Scala: “Sul piano di Liszt suono una prodigiosa bellezza” Leggi anche: Roberto Bolle porta la Torcia olimpica alla Scala Leggi anche: Un viaggio nell’universo di Liszt. Con il piano più lungo del mondo