Un nuovo inizio la serie spagnola di Canale 5 | trama cast e quando in TV
Una nuova serie spagnola intitolata “Un nuovo inizio” sta per essere trasmessa su Canale 5. La produzione vede protagonista l’attrice Megan Montaner e si inserisce nel catalogo delle soap opera italiane. La messa in onda è prevista prossimamente sulla rete, senza ancora una data ufficiale di debutto. La trama e il cast sono stati annunciati, attirando l’attenzione degli spettatori.
“Un nuovo inizio” sta per arrivare su Canale 5. La serie TV con Megan Montaner apre un nuovo capitolo nel mondo delle soap opera italiane e promette di conquistare il pubblico con una trama avvincente e personaggi memorabili. La serie – ambientata nella Spagna rurale degli Anni Sessanta – è il remake de “La sposa” e sarà trasmessa in prima visione assoluta in Italia sulla rete ammiraglia Mediaset. Un nuovo inizio, la trama della soap. La protagonista è María Rodríguez, una donna innamorata di José. Lui è partito per la Germania in cerca di fortuna, mentre lei – dopo la morte del padre – deve occuparsi della madre e dei fratelli. Per aiutarli al meglio accetta un matrimonio per procura con un ricco proprietario terriero della Mancia.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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