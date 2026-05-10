Un nuovo inizio la serie spagnola di Canale 5 | trama cast e quando in TV

Una nuova serie spagnola intitolata “Un nuovo inizio” sta per essere trasmessa su Canale 5. La produzione vede protagonista l’attrice Megan Montaner e si inserisce nel catalogo delle soap opera italiane. La messa in onda è prevista prossimamente sulla rete, senza ancora una data ufficiale di debutto. La trama e il cast sono stati annunciati, attirando l’attenzione degli spettatori.

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