Chiara Ferragni è stata vista in compagnia di Jose Hernandez, un manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale. La fashion influencer ha ufficializzato la relazione condividendo momenti con il nuovo compagno in famiglia. Le foto mostrano Chiara e Jose mentre trascorrono del tempo insieme in un contesto familiare.

Chiara Ferragni è stata fotografata insieme a Jose Hernandez, un manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale. Le foto pubblicate online dal magazine diretto da Massimo Borgnis mostrano la coppia mentre passeggia in un parco di Milano con il cane di Chiara Ferragni, Paloma. Se con Tronchetti Provera era uscita allo scoperto con tanto di fotografie via social. Stavolta la questione è differente. Lo sottolinea anche Parpiglia nella sua newsletter, pubblicando alcuni scatti e foto di lei con Jose Hernandez, sua presunta nuova fiamma, in occasione della cena di compleanno di Francesca Ferragni. “Ieri sera, al ristorante Sushi Samba Francesca Ferragni ha festeggiato il suo trentasettesimo compleanno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni ufficializza in famiglia la storia con il nuovo compagno Jose Hernandez

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