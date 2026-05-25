Un libro una visione | Americanah e il peso dello sguardo occidentale

Nuova puntata di Parliamone. Suoni, libri e altre visioni, nella lettura di Antonino Jonathan Luzzi. Michela Farina legge Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah (2013; traduzione di Andrea Sirotti, con una nuova introduzione dell’autrice, Einaudi 2024). Ascolta la recensione. Identità e sfumature di nero: parliamone. Al lettore che si interessa di letteratura postcoloniale, che metta in dubbio lo sguardo occidentale, la letteratura nigeriana ha molto da offrire. In particolare, la Nigeria regala una bella scoperta con i testi della prolifica autrice Chimamanda Ngozi Adichie, la quale già famosa per l’epico Half of a yellow sun (2006), nel 2013 si aggiudica il National Book Critics Award con il suo terzo romanzo, Americanah, edito nello stesso anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salute una priorità per le donne, l’indagine e il peso dello stressUn nuovo report dell’Osservatorio Salute Iqvia rivela che le donne stanno riorganizzando le proprie priorità, ponendo maggiore attenzione al proprio...

La natura umana del figlio di Dio, a Caraffa di Catanzaro il libro di padre Antonio Spadaro che rovescia la prospettiva dello sguardo su CristoA Caraffa di Catanzaro è stato presentato il libro di padre Antonio Spadaro che analizza la natura umana del figlio di Dio.