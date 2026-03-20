A Caraffa di Catanzaro è stato presentato il libro di padre Antonio Spadaro che analizza la natura umana del figlio di Dio. Nel testo si parla di una parte del corpo raramente considerata dalla tradizione iconografica cristiana, diversa dal volto che per secoli ha ricevuto l’attenzione principale. Il volume rovescia così la prospettiva tradizionale sullo sguardo rivolto a Cristo.

C'è una parte del corpo che la tradizione iconografica cristiana ha quasi sempre trascurato. Non il volto, su cui si è proiettata per secoli la luce dell'eternità. Non le mani, cariche di gesti taumaturgici e simbolici, ma i piedi. Quei piedi che camminano; che affondano nella sabbia; che sfiorano l'acqua; che, impolverati, fanno muovere la Parola; che vengono trafitti. È da questo dettaglio, anatomico e teologico insieme, che parte “A Passo d'uomo. Una storia di Gesù con i piedi per terra” (Marsilio Editori), il nuovo volume di padre Antonio Spadaro, già direttore della Civiltà Cattolica e tra le voci più autorevoli del cattolicesimo contemporaneo, presentato nel pomeriggio di ieri nel corso di uno degli incontri della rassegna “Consonanze”, promossa da Entopan e Feltrinelli a Caraffa di Catanzaro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La natura umana del figlio di Dio, a Caraffa di Catanzaro il libro di padre Antonio Spadaro che rovescia la prospettiva dello sguardo su Cristo

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