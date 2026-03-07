Salute una priorità per le donne l’indagine e il peso dello stress

Un nuovo report dell’Osservatorio Salute Iqvia rivela che le donne stanno riorganizzando le proprie priorità, ponendo maggiore attenzione al proprio benessere. I dati mostrano come, rispetto al passato, l’attenzione alla salute sia diventata una priorità per molte, soprattutto considerando i livelli di stress rilevati. La ricerca evidenzia anche il ruolo centrale delle donne nella gestione familiare e la crescente consapevolezza sull’importanza di prendersi cura di sé.

Prima la salute, ma per davvero. I dati dell’ Osservatorio Salute Iqvia diffusi in vista dell’8 marzo evidenziano come le donne, da sempre centrali nella cura della famiglia, stiano oggi ridefinendo il proprio equilibrio, collocando il benessere tra le priorità assolute. Tra il dire e il fare però, c’è una situazione di stress continuo e costante lamentato da una su cinque. Per l’80% delle italiane comunque ormai la salute rappresenta la priorità assoluta, prima ancora della famiglia e della stabilità economica. Una salute intesa in senso olistico, come equilibrio tra corpo e mente. Ma la buona notizia è che il 54% fa controlli medici regolari, il 50% adotta stili di vita sani, il 47% attribuisce valore al benessere psicologico e il 37% alla qualità delle relazioni affettive. 🔗 Leggi su Lapresse.it

