Un geometra in pensione dona all’istituto di Soci un modellino del polo scolastico

Notizia in breve

Un ex geometra ha donato all’istituto di Soci un modellino in scala 1:100 del polo scolastico, che include le diverse scuole e i sindaci che le hanno inaugurate nel tempo. La consegna è avvenuta ufficialmente e il modellino rappresenta tutte le strutture che compongono il complesso scolastico. La donazione è stata effettuata da un pensionato che ha voluto contribuire alla rappresentazione del polo.