Un geometra in pensione dona all’istituto di Soci un modellino del polo scolastico
Un ex geometra ha donato all’istituto di Soci un modellino in scala 1:100 del polo scolastico, che include le diverse scuole e i sindaci che le hanno inaugurate nel tempo. La consegna è avvenuta ufficialmente e il modellino rappresenta tutte le strutture che compongono il complesso scolastico. La donazione è stata effettuata da un pensionato che ha voluto contribuire alla rappresentazione del polo.
Arezzo, 25 maggio 2026 – E’ stato consegnato ufficialmente all’istituto scolastico di Soci, un modellino che rappresenta in scala 1:100 tutte le scuole che compongono l’intero polo, dove appaiono anche i sindaci che li hanno inaugurati nelle varie legislature. Si tratta di un dono che Luciano Parri, geometra in pensione, ha fatto alla comunità. Il modellino è un piccolo miracolo di proporzioni, amore, precisione, numeri e pazienza. E’ stato realizzato in settanta giorni ed è in scala 1:100. Sono presenti tutti i vari particolari, dalle recinzioni ai cartelli stradali e raffigura solo l’esterno in quanto la scala ridotta non consente una visualizzazione degli interni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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