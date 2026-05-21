Serpente nel cortile di un istituto scolastico a Bolzano Intervento dei vigili del fuoco
Nella mattina di oggi, un serpente è stato segnalato nel cortile di una scuola media a Bolzano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno gestito la situazione. Non ci sono state segnalazioni di persone ferite o di altri problemi legati all’animale. La presenza del serpente ha attirato l’attenzione di studenti e insegnanti, che hanno assistito all’intervento senza ulteriori incidenti. La scuola ha adottato le procedure di sicurezza previste in questi casi.
Un serpente è stato segnalato nella mattinata di oggi nel cortile esterno di una scuola media di Bolzano, dove è intervenuto il corpo permanente dei Vigili del fuoco. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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