Geometria in pensione dona all' istituto un modellino del polo scolastico

Un modellino in scala 1:100 delle scuole del polo scolastico di Soci è stato consegnato all’istituto. Il modellino rappresenta tutte le strutture del complesso e include le figure dei sindaci che le hanno inaugurate nel corso degli anni. La donazione è stata effettuata da un ex docente di geometria in pensione. Il modellino, realizzato in modo dettagliato, riproduce fedelmente gli edifici e le relative inaugurazioni.

È stato consegnato ufficialmente all’istituto scolastico di Soci un modellino che rappresenta, in scala 1:100, tutte le scuole che compongono l’intero polo, dove appaiono anche i sindaci che le hanno inaugurate nelle varie legislature.Si tratta di un dono che Luciano Parri, geometra in pensione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La donazione del polo scolastico alle famiglie bisognose del Mantello

Serpente nel cortile di un istituto scolastico a Bolzano. Intervento dei vigili del fuocoNella mattina di oggi, un serpente è stato segnalato nel cortile di una scuola media a Bolzano.

Andrò mai in pensione?Anna, caregiver della madre, i requisiti per Opzione donna li aveva tutti, però quell’opportunità è stata cancellata e lei ora non sa che fare. Rosalba ha deciso di chiedere 26.000 euro in banca per ... donnamoderna.com

Pensioni, Opzione Donna: soldi ci sono. Donna, pensioni: molte novità, eccolePensioni, Opzione Donna: i fondi ci sono per l’Opzione Donna? Cesare Damiano contesta le stime di Boeri a proposito dei costi delle misure previdenziali varate dal Governo con la legge di Stabilità e ... affaritaliani.it