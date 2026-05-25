Un forlivese alla guida del Movimento federalista europeo | l' ingegnere Marco Celli eletto segretario nazionale

Un ingegnere forlivese è stato eletto segretario nazionale del Movimento federalista europeo. La nomina è avvenuta durante un convegno a Roma dedicato a Spinelli, a 40 anni dalla morte, e una riunione del Comitato federale presso l’Università Link. L’evento ha visto la partecipazione di membri del movimento e si è concentrato sull’eredità e l’attualità delle idee di Spinelli.

Si è concluso a Roma un intenso fine settimana per il Movimento federalista europeo (Mfe), che ha visto lo svolgimento del convegno “L’eredità e l’attualità di Altiero Spinelli a 40 anni dalla scomparsa” e la riunione del Comitato federale presso la sede dell’Università Link.Abbonati alla sezione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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