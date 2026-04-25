Movimento federalista europeo | Far diventare realtà il sogno

Un movimento federale europeo ha dichiarato l’intenzione di trasformare il sogno di un’Europa federale in realtà, superando l’attuale approccio definito come un “vago europeismo”. La proposta mira a consolidare un’unità politica più stretta tra gli Stati membri, con l’obiettivo di andare oltre le attuali strutture e norme. La dichiarazione è stata diffusa in un momento di discussioni sul futuro dell’unione europea.

"Far diventare realtà il sogno di una Europa federale che prenda il posto del ‘vago europeismo’ in cui ci dibattiamo". Per Gabriele Scardovi, segretario della sezione del Movimento federalista europeo di Ravenna, la città deve avviare una mobilitazione permanente a sostegno della riforma in senso federale dell’Unione Europea che sfoci in una presenza ampia nella Giornata dell’Europa del 9 maggio. Il 14 marzo scorso si è costituito a Ravenna il ’ Coordinamento 9 Maggio per gli Stati Uniti d’Europa ’, cui aderiscono attualmente forze politiche (Azione, Italia Viva, Partito Democratico, Partito Repubblicano Italiano, Partito Socialista Italiano, +Europa) e associazioni impegnate sul territorio quali Movimento Federalista Europeo, Associazione Mazziniana Italiana, Arci, Centro Studi Donati, Circolo Cooperatori Romagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Movimento federalista europeo: "Far diventare realtà il sogno" Notizie correlate Il Movimento Federalista Europeo rinnova i vertici e punta su Europa e nuove generazioniSi è svolto a Rimini il congresso della sezione riminese del Movimento Federalista Europeo (Mfe), un momento di confronto politico e rilancio... Galbiate, il sogno dei campi deve diventare realtà: attiva la raccolta fondiLa Fondazione Comunitaria del Lecchese apre il canale ufficiale per sostenere i centri sportivi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Movimento federalista europeo: Far diventare realtà il sogno; A quarant’anni della morte di Altiero Spinelli. Giornata di Studi su L’idea di un'Europa libera e unita nella Storia del pensiero politico; 13.05.2026 Premiazione del concorso Diventiamo cittadini europei; A Gallarate un 25 aprile europeo contro l’imperialismo russo-americano. Movimento federalista europeo: Far diventare realtà il sognoScardovi, segretario della sezione ravennate: La città avvii una mobilitazione permanente a sostegno della riforma in senso federale dell’Unione Europea. ilrestodelcarlino.it Movimento federalista, Zadro: Serve un’Europa coesa con i 27 stati fusi in una sola nazioneLa vicepresidente del Movimento federalista europeo Rossella Zadro rilancia il recente appello di Mario Draghi: È il momento degli Stati Uniti d’Europa. E aggiunge: In occasione del conferimento ... ilrestodelcarlino.it 25 APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE - "ZAGAROLO FESTEGGIA IL 25 APRILE" In occasione della Festa della Liberazione, Sabato 25 Aprile 2026, l'Amministrazione comunale di Zagarolo, la sezione ANPI di Zagarolo, il Movimento Federalista E - facebook.com facebook