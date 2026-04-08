Il Movimento Federalista Europeo rinnova i vertici e punta su Europa e nuove generazioni

A Rimini si è tenuto il congresso della sezione locale del Movimento Federalista Europeo, un appuntamento che ha visto il rinnovo dei vertici e un focus sull’impegno verso l’Europa e le nuove generazioni. Durante l’evento si sono discussi temi legati alla proposta federalista e alle strategie per rafforzare il ruolo dell’organizzazione nel territorio. L’incontro ha coinvolto membri e rappresentanti di diverse aree, con l’obiettivo di consolidare le iniziative future.

Si è svolto a Rimini il congresso della sezione riminese del Movimento Federalista Europeo (Mfe), un momento di confronto politico e rilancio dell’azione federalista sul territorio. Il congresso ha delineato le principali direttrici di impegno per i prossimi mesi, a partire dal rafforzamento del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it "Ri-Generazioni in movimento". Fondi vuoti pronti per nuove ideeA Poggibonsi un doppio appuntamento nell’ambito di "Ri-Generazioni in movimento". Marketing europeo 2026 punta su streaming e intelligenza artificialeIl 2026 punta su streaming premium e intelligenza artificiale generativa, con focus su loyalty, misurazione strategie efficaci per brand e... Temi più discussi: FORTEZZA O AGORÀ – Le Taurillon; L’associazione Zaccagnini: è tempo di una Camaldoli 2.0 -; Geopolitica e futuro dell’Europa: esce il volume Non succede, ma se succede… siamo pronti?; Il Bandolo della Matassa - Speciale - Federalismo italiano e federalismo europeo. Tra riforme mancate, benchmark, traiettorie europee. Rimini, domani il congresso comunale del Movimento Federalista EuropeoSi terrà domani, domenica 29 marzo, alle ore 15, presso la Sala civica di via Bidente 1/P, al Villaggio I Maggio di Rimini, il congresso della Sezione ... chiamamicitta.it Movimento federalista, Zadro: Serve un’Europa coesa con i 27 stati fusi in una sola nazioneLa vicepresidente del Movimento federalista europeo Rossella Zadro rilancia il recente appello di Mario Draghi: È il momento degli Stati Uniti d’Europa. E aggiunge: In occasione del conferimento ... ilrestodelcarlino.it Movimento Federalista Europeo (MFE). . "Non c'è nulla di nuovo da elaborare solo la volontà politica di attuarlo". Con questo potente messaggio, il vicesegretario nazionale Marco Celli ha concluso il suo intervento alla Convention per gli Stati Uniti d'Europa pr - facebook.com facebook