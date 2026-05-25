Un foglio di un taccuino usato da Rubens a Roma sarà esposto a Anversa. Il foglio, risalente a oltre quattro secoli fa, contiene schizzi realizzati dal pittore fiammingo durante il suo soggiorno nella capitale italiana. Rubens aveva disegnato opere rinascimentali di chiese e palazzi, documentando i dettagli delle opere che vedeva durante la sua permanenza. La mostra sarà aperta nella città natale dell’artista.

Oltre quattro secoli fa, il pittore fiammingo Peter Paul Rubens percorreva le vie di Roma, taccuino alla mano, disegnando schizzi delle opere rinascimentali che adornavano le chiese e i palazzi della capitale. Ora, quattrocento anni dopo, un raro foglio, che probabilmente proviene proprio da quel taccuino, è esposto nella sua città natale, Anversa, gettando nuova luce sul maestro barocco, ed è stato mostrato per la prima volta ai visitatori. La pagina è stata acquisita per il Belgio dalla Fondazione Re Baldovino (KBF) per 110.000 euro (86.000 sterline), una riduzione rispetto al prezzo richiesto di 145.000 euro, concordata con il proprietario privato statunitense poiché l’opera era destinata a un’esposizione pubblica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un foglio del taccuino usato da Rubens durante il suo soggiorno a Roma sarà esposto nella città natale dell’artista, Anversa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inaugurato il monumento dedicato a Leonardo Da Vinci nella sua città nataleOggi, in occasione dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, nella città natale del pittore e inventore è stato inaugurato un nuovo...

VIDEO | Borgo Nuovo, via ai lavori nella chiesa chiusa da 20 anni: "Sarà pronta entro Natale"Sono iniziati i lavori di ristrutturazione nella chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo, chiusa al pubblico da vent’anni.