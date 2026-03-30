VIDEO | Borgo Nuovo via ai lavori nella chiesa chiusa da 20 anni | Sarà pronta entro Natale

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione nella chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo, chiusa al pubblico da vent’anni. La posa simbolica della “prima pietra cartacea” segna l’avvio ufficiale degli interventi di restauro. Le operazioni prevedono il recupero dell’edificio, con l’obiettivo di rendere nuovamente accessibile la struttura entro il periodo natalizio.

Sono partiti gli interventi di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale della parrocchia - per un investimento complessivo di due milioni e mezzo - inseriti nell’ambito del Decreto Caivano. Presente il ministro Abodi: "Ristrutturazione dello stadio Barbera? Facciamo la nostra parte in vista di Euro 2032" Con la posa simbolica della “prima pietra cartacea”, partono ufficialmente i lavori nella chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo, chiusa da 20 anni. Tra i presenti, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo, l’arcivescovo Corrado Lorefice e il commissario straordinario alle periferie Fabio Ciciliano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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