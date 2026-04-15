Oggi, in occasione dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, nella città natale del pittore e inventore è stato inaugurato un nuovo monumento. L’opera è stata realizzata dallo scultore Filippo Tincolini e rappresenta un omaggio al famoso artista e scienziato del Rinascimento. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità locali e cittadini, che hanno assistito alla scopertura della statua.

VINCI – Oggi (15 aprile) in occasione dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, è stato inaugurato il monumento dedicato al genio del Rinascimento, opera pensata e realizzata dallo scultore Filippo Tincolini. Si tratta di un’opera monumentale in marmo bianco di Carrara dal peso complessivo di 5 tonnellate, composta da una statua che rappresenta Leonardo alta 2 metri e venti, posta sopra un basamento alto 120 centimetri. Ma il ritorno evocato dal titolo Leonardo torna a Vinci non riguardava il passato. Come ha affermato Filippo Tincolini: “Questo monumento non è una celebrazione. È una conversazione”. Lo ha ribadito anche Daniele Vanni, sindaco di Vinci: “È un momento di grande valore simbolico per Vinci.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Inaugurato il monumento dedicato a Leonardo Da Vinci nella sua città natale

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