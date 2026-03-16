Como-Roma le pagelle del match | El Shaarawy si salva Wesley paga un' espulsione inventata

Nel match tra Como e Roma, Svilar si distingue con una parata su Paz e si mantiene attento su Valle, chiudendo bene in uscita su Caqueret. El Shaarawy si salva con una buona prestazione, mentre Wesley si trova a pagare un'espulsione contestata. La partita si è conclusa con alcune decisioni arbitrali che hanno attirato l’attenzione, influenzando gli sviluppi sul campo.

Le pagelle di Como-Roma: Svilar 6 Si presenta con una gran parata su Paz, poi è attento sulla conclusione di Valle e bravo a chiudere in uscita Caqueret senza commettere fallo. Si concede anche un buon anticipo con i piedi. Sui gol avversari non è perfetto: Douvikas lo beffa in mezzo alle gambe sul primo palo, sul raddoppio respinge centralmente. Ghilardi 6 Il migliore dei tre centrali di difesa, con diverse chiusure puntuale e letture sulle giocate di Baturina. Con l'inferiorità numerica anche lui va in crisi e il reparto fa acqua da tutte le parti. Mancini 5 Fa molta fatica contro calciatori rapidi come quelli del Como, che gli sbucano da ogni dove. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Como-Roma, le pagelle del match: El Shaarawy si salva, Wesley paga un'espulsione inventata Articoli correlati Moviola Como Roma, dal rigore su El Shaarawy al rosso di Wesley: gli episodi dubbiMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del... Espulsione Wesley, Marelli chiarisce dopo Como Roma: «Il contatto non c’è, le gambe non si toccano mai! Il VAR può intervenire in caso di…»Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Espulsione Wesley, Marelli chiarisce dopo... Altri aggiornamenti su Como Roma le pagelle del match El... Temi più discussi: Como-Roma, le pagelle: Diao cambia la partita, 7,5. Rensch, disastro da 4,5; Como-Roma 2-1, le pagelle della partita di Serie A; Como-Roma 2-1: Malen illude ma l'espulsione di Wesley è fatale, Fabregas vince la sfida per la Champions League; Como-Roma 2-1, pagelle: Malen glaciale, Douvikas e Diego Carlos decisivi. Como-Roma 2-1: Malen illude ma l'espulsione di Wesley è fatale, Fabregas vince la sfida per la Champions LeagueI giallorossi passano in vantaggio grazie a un rigore dell'olandese. Nella ripresa dopo la rete di Douvikas, il rosso al brasiliano e il gol vittoria di Diego Carlos ... romatoday.it Como-Roma 2-1 pagelle: Fabregas da Champions, rimonta e sorpasso. Rosso a Wesley, decide Diego CarlosSerie A 2025-26, 29a giornata, Como-Roma, 2-1, i top e flop e le pagelle: Diego Carlos si riscatta dal rigore concesso in avvio. Polemiche per il rosso a Wesley. sport.virgilio.it Spalletti aspetta il rinnovo: Continassa anche nel giorno libero Questa la sua reazione a Como-Roma - facebook.com facebook Tensioni nel finale di Como-Roma, Gasperini lascia il campo senza salutare Fabregas x.com