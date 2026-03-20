Nella partita tra Roma e Bologna, Rowe ottiene un 7,5 grazie alle sue prestazioni molto aggressive, mentre El Shaarawy riceve un 5 per un’ingenuità evidente. Svilar si trova in difficoltà sui gol subiti, mentre Ndicka segna un gol ma si fa anche trovare responsabile sui gol decisivi. Wesley mostra timidezza davanti a Bernardeschi, che trasforma un rigore e si conferma come un punto di riferimento.

Svilar sui gol può poco. Ndicka sigla il pareggio, poi è responsabile sull'1-3 e sul 3-4. Wesley intimorito da Bernardeschi, che trasforma il rigore ed è ancora un leader. Castro combatte su ogni pallone e fa centro . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Bologna, le pagelle: Rowe 7,5, veleno puro. El Shaarawy, ingenuità colossale: 5

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