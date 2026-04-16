Supplenze sostegno 2026 27 | la famiglia può chiedere la riconferma anche se il docente ha cambiato provincia delle GPS? Vale la nomina da interpello?

Numerose famiglie si sono rivolte per chiarimenti sulla possibilità di richiedere la riconferma delle supplenze di sostegno per l’anno scolastico 202627, anche nel caso in cui il docente abbia cambiato provincia nelle GPS. Tra i dubbi più frequenti figura anche se la nomina da interpello possa essere considerata valida per la conferma. Questi quesiti sono stati inviati a un indirizzo email dedicato, in relazione alla procedura stabilita dall’ordinanza ministeriale.

Ecco alcuni dei quesiti pervenuti a [email protected] sulla procedura di conferma dell’insegnante di sostegno che, in base all’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 e della nota n. 7766 del 26 marzo 2026 sarà avviata anche per l’anno scolastico 202627. L'articolo Supplenze sostegno 202627: la famiglia può chiedere la riconferma anche se il docente ha cambiato provincia delle GPS? Vale la nomina da interpello?.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Supplenze 2026/27: riconferma docente per il sostegno, quando parte la procedura [LO SPECIALE]Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale, giorno 5 novembre 2025, il Decreto Scuola n. Supplenze da GPS: la rinuncia a nomina su posto sostegno non dovrebbe avere sanzione. Letterainviata da Francesca Fregapane - Ho letto con attenzione l’articolo riguardante le nuove disposizioni delle GPS 2026 in merito alle sanzioni per la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sostegno: conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/27 [NOTA]; Riconferma sullo stesso posto sostegno anche nel 2026/27, non vale per i docenti di ruolo in assegnazione provvisoria; Immissioni in ruolo 2026: in che ordine si effettuano le assunzioni?; Docenti di Sostegno scelti dalle famiglie 2026/2027: il docente confermato viene escluso dalle GPS? Facciamo chiarezza insieme (Tabella riepilogativa con tutte le fasi della procedura e scadenze). Riconferma sullo stesso posto sostegno anche nel 2026/27, non vale per i docenti di ruolo in assegnazione provvisoriaRiconferma su posto sostegno per l'a.s. 2026/27. La procedura sarà avviata entro il 31 maggio, con la richiesta delle famiglie ... orizzontescuola.it Organici docenti 2026/27, lieve aumento per il sostegno (+134 posti), ma taglio di 1.407 cattedre di potenziamento. Il Ministero presenta la bozza di decretoSi è svolto oggi a Roma l’incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Organizzazioni Sindacali per la presentazione della bozza di nota relativa alle dotazioni organiche del personale ... orizzontescuola.it https://www.scuolainforma.news/supplenze-sostegno-2026-27-e-la-conferma-del-docente-le-conseguenze-per-accettazione-o-rinuncia/ - facebook.com facebook