Un Convivio Bohémien tra assenzio e musica

Una serata tra atmosfere rétro-futuriste e Belle Époque, con assenzio autentico e musica dal vivo. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto degustare diverse varietà di assenzio, accompagnate da una selezione gastronomica. Sono stati esposti oggetti storici legati al mondo dell’assenzio e delle atmosfere d’epoca. La serata ha incluso anche un set acustico dal vivo, creando un’atmosfera intima e suggestiva.

Una notte tra Belle Époque, Assenzio autentico e atmosfere rétro-futuriste. Degustazione guidata, set acustico, oggetti storici e selezione gastronomica. Evento esclusivo a numero chiuso.Per la sera di venerdì 5 giugno 2026, il "Faccio Quello Che Voglio" di Roma si trasformerà in un salotto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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