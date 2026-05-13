La Vénus Électrique finzioni dalla vera Parigi bohémien

Da cms.ilmanifesto.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia di apertura della 79ª edizione del festival, l’attrice e madrina dell’evento ha condiviso che si è preparata con grande attenzione, paragonando il suo impegno a quello di uno spettacolo. La serata ha avuto come tema “La Vénus Électrique” e ha celebrato le finzioni e lo spirito bohémien di Parigi. L’evento ha attirato diversi partecipanti e ha riscosso attenzione per il suo legame con la cultura francese.

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