La Vénus Électrique finzioni dalla vera Parigi bohémien
Durante la cerimonia di apertura della 79ª edizione del festival, l’attrice e madrina dell’evento ha condiviso che si è preparata con grande attenzione, paragonando il suo impegno a quello di uno spettacolo. La serata ha avuto come tema “La Vénus Électrique” e ha celebrato le finzioni e lo spirito bohémien di Parigi. L’evento ha attirato diversi partecipanti e ha riscosso attenzione per il suo legame con la cultura francese.
Cannes 79 Il festival si è aperto ieri con il film di Pierre Salvadori, sentimenti tra détour e rivelazioni. Nel cast Anais Demoustier, Gilles Lellouche, Pio Marmai, Vimala Pons. La cerimonia con il premio alla carriera a Peter Jackson dalle mani di Elijah Wood Cannes 79 Il festival si è aperto ieri con il film di Pierre Salvadori, sentimenti tra détour e rivelazioni. Nel cast Anais Demoustier, Gilles Lellouche, Pio Marmai, Vimala Pons. La cerimonia con il premio alla carriera a Peter Jackson dalle mani di Elijah Wood Per affrontare il ruolo di madrina della 79a edizione del Festival, Eye Haïdara ha raccontato di essersi preparata con grande...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
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