Dal 5 all’8 novembre 2026, alla Fabbrica del Vapore di Milano, si svolgerà nuovamente il Convivio, uno degli eventi di beneficenza più attesi nel paese. Nel 2024, ha attirato oltre 40.000 visitatori e raccolto 1,8 milioni di euro destinati alla ricerca. L’evento si ripropone come appuntamento di rilievo nel calendario italiano dedicato alla solidarietà e alla raccolta fondi.

Dopo aver conquistato oltre 40.000 visitatori nel 2024 e raccolto 1,8 milioni di euro per la ricerca, Convivio torna a Milano dal 5 all’8 novembre 2026 alla Fabbrica del Vapore, confermandosi come uno degli appuntamenti charity più rilevanti e attesi del panorama italiano. Più di un evento, Convivio è un vero e proprio punto d’incontro tra moda, design, cultura e solidarietà: in oltre trent’anni ha coinvolto più di 400.000 persone e raccolto oltre 27 milioni di euro, grazie alla collaborazione con ANLAIDS ETS e al sostegno costante di Vogue Italia. Un progetto corale che continua a crescere grazie all’energia di brand, istituzioni, creativi e volontari, ma soprattutto grazie a un pubblico sempre più partecipe e consapevole.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Torna a Milano uno degli appuntamenti charity più rilevanti, il Convivio

Notizie correlate

Torna “Innamorati in Grotta”, uno degli appuntamenti più attesi di San ValentinoDalle promesse d’amore eterno, alle proposte di matrimonio a 70 metri sotto terra.

La sfilata Autunno Inverno 2026-2027 di Etro si è confermata uno degli appuntamenti più eclettici e coerenti della Milano Fashion WeekLa sfilata Autunno Inverno 2026-2027 di Etro si è confermata uno degli appuntamenti più eclettici e coerenti della Milano Fashion Week, incarnando la...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Evento - Milano da Scrocco; Fondazione Milan nuovamente protagonista alla Milano Marathon 2026; Milano Running Festival 2026: cosa fare al villaggio della Maratona (ad ingresso gratuito); All'Università Statale di Milano torna l'Agorà della psicologia, il racconto alleato della cura.

Torna a Milano lo Spettacolo della Salute 2026 con la sua 5ª edizioneIl 24 marzo al Teatro Nazionale di Milano torna la 5ª edizione de Lo Spettacolo della Salute, il format ideato da Giorgio Leo e Vito Stolfi che unisce divulgazione, testimonianza e motivazione per ... ansa.it

Torna il Premio Letterario “Andrea Pappalardo”: aperta la 7ª edizione. Fino al 30/07/26 studenti, laureati e dottorandi UER under 40 potranno partecipare con un racconto inedito in lingua italiana. Un’iniziativa speciale che celebra la memoria dello studente ha - facebook.com facebook

Biblioteche di Roma: torna la magia dei libri con Premio Strega! Cinque biblioteche, cinque incontri alle 18! Gran finale il 30 giugno con la presentazione della cinquina finalista presso Casa delle Letterature Info ow.ly/5oi150YJNcU x.com