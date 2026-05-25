Un consiglio per Trump e Ben Gvir | state zitti o il governo Meloni si arrabbia

Il consiglio rivolto a Trump e a Ben Gvir è di mantenere il silenzio, poiché il governo attuale potrebbe reagire negativamente. La comunicazione suggerisce di evitare dichiarazioni pubbliche che possano suscitare reazioni da parte delle autorità. Non sono stati forniti dettagli specifici su motivazioni o conseguenze di questa raccomandazione. La nota si rivolge anche ai lettori, invitandoli a condividere eventuali dubbi o temi di interesse con la redazione.

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Milano, assemblea nazionale Sinistra per Israele. Fiano: Ben-Gvir Ci sono limiti non superabili

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Temi più discussi: Tajani: Ci saranno conseguenze politiche (Avvenire); Attivisti Flotilla maltrattati, Netanyahu critica Ben-Gvir; Prodi a Piazzapulita: Meloni sempre con Trump e Netanyahu, ora teme di perdere le elezioni; Ben-Gvir ha in pugno Netanyahu, l’estrema destra sale nei sondaggi.

Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, domenica #24maggio. #Carburanti, spesi 2 miliardi per 3 mesi. La #Francia sbatte la porta al ministro israeliano Ben-Gvir. #Prodi: Ue serva davanti a Trump. #BuonaLettura #PrimaPagina x.com

Indignato per il trattamento riservato ai membri della flottiglia dal Ministro israeliano Ben-Gvir. Questo comportamento è completamente inaccettabile. Chiediamo il loro rilascio immediato - Presidente del Consiglio Europeo Costa reddit

L’Ue: stop alle violenze dei coloni. Sanzioni a Ben-Gvir, sì all’ItaliaPronte azioni dei 27. Dichiarazione congiunta di Gb, Germania, Francia e Roma: basta insediamenti. Bruxelles si muove sul ministro come chiesto da Palazzo ... repubblica.it

La Francia mette al bando Ben-Gvir, cresce il fronte Ue favorevole a sanzionarlo. Tajani: Israele capisca che c'è un limiteAumentano anche i Paesi europei che condannano le azioni illegali dei coloni e l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania ... tg.la7.it