Durante una trasmissione televisiva, il conduttore ha chiesto al ministro della Difesa di scusarsi per alcune dichiarazioni ritenute inaccettabili, invitandolo a vergognarsi. Contestualmente, sono state rivolte critiche all’operato del governo, in particolare riguardo alle sanzioni applicate a un esponente politico di un altro paese, definite insufficienti. In merito a un’azione diplomatica, si è precisato che il governo ha espresso protesta per degli abusi che coinvolgono anche cittadini italiani.

"Il nostro governo di fronte ad abusi così ostentati, che riguardano anche 29 cittadini italiani, ha protestato con indignazione. Ma no, non va bene per niente". Con queste parole Corrado Formigli ha aperto la puntata di Piazzapulita, su La7, sferrando un attacco durissimo contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni per la sua gestione della vicenda della Freedom Flotilla e del ministro israeliano Itamar Ben Gvir. Il conduttore ha denunciato una protesta tardiva e selettiva: solo dopo le immagini umilianti diffuse dallo stesso Ben Gvir, il governo italiano ha alzato la voce. Formigli osserva che questa presa di posizione odierna rende... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Formigli a La Russa: “Si vergogni e chieda scusa per le sue parole”. E attacca governo Meloni: “Sanzioni solo a Ben Gvir? Ridicole”

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