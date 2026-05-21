Governo Meloni Flotilla | attivisti abusati e feriti attesa per il rientro degli italiani Tajani | Da Ben Gvir regime dittatoriale news in diretta

Nelle ultime ore si sono susseguite notizie riguardanti il governo Meloni e il sequestro di una flotta di attivisti. I loro avvocati hanno riferito di aver assistito a episodi di violenza e umiliazioni da parte delle forze di sicurezza. Nel frattempo, si attende il rientro di cittadini italiani coinvolti nella vicenda. In un altro intervento, un rappresentante politico ha definito il comportamento delle autorità di sicurezza di una regione come un regime dittatoriale.

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