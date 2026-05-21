Governo Meloni Flotilla | attivisti abusati e feriti attesa per il rientro degli italiani Tajani | Da Ben Gvir regime dittatoriale news in diretta

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si sono susseguite notizie riguardanti il governo Meloni e il sequestro di una flotta di attivisti. I loro avvocati hanno riferito di aver assistito a episodi di violenza e umiliazioni da parte delle forze di sicurezza. Nel frattempo, si attende il rientro di cittadini italiani coinvolti nella vicenda. In un altro intervento, un rappresentante politico ha definito il comportamento delle autorità di sicurezza di una regione come un regime dittatoriale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni il sequestro della Flotilla. I legali degli attivisti denunciano violenze e umiliazioni da parte dell'Idf. Le immagini del trattamento disumano riservato dal ministro israeliano Ben Gvir nei loro confronti hanno ricevuto la condanna internazionale. Attesa per il rientro degli attivisti italiani, previsto per oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Flotilla: attivisti in ginocchio, ammanettati e bendati. Ben Gvir li deride. Meloni e Tajani: “Inaccettabile”Hanno scatenato polemiche e indignazione le immagini diffuse dal ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir, in cui viene ripreso...

Flotilla, attivisti bendati e in ginocchio. Ben-Gvir li deride. L’ira di Meloni e TajaniAttivisti bendati e in ginocchio appaiono in un video pubblicato dal ministro israeliano Ben-Gvir.

governo meloni governo meloni flotilla attivistiGoverno Meloni, Flotilla: attivisti abusati e feriti, attesa per il rientro degli italiani. Tajani: Da Ben Gvir regime dittatoriale, news in direttaLe ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo il sequestro della Flotilla e i filmati del trattamento disumano riservato da Israele nei confronti degli attivisti. I legali denunciano violenze ... fanpage.it

governo meloni governo meloni flotilla attivistiFlotilla, madre di un'attivista fermata da Israele contro il Governo Meloni: Doveva prendere posizione primaUna madre di un'attivista della Flotilla, tra i 29 italiani arrestati da Israele, ha accusato il governo Meloni per la presa di posizione tardiva ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web