Governo Meloni Flotilla | attivisti abusati e feriti attesa per il rientro degli italiani Tajani | Da Ben Gvir regime dittatoriale news in diretta
Nelle ultime ore si sono susseguite notizie riguardanti il governo Meloni e il sequestro di una flotta di attivisti. I loro avvocati hanno riferito di aver assistito a episodi di violenza e umiliazioni da parte delle forze di sicurezza. Nel frattempo, si attende il rientro di cittadini italiani coinvolti nella vicenda. In un altro intervento, un rappresentante politico ha definito il comportamento delle autorità di sicurezza di una regione come un regime dittatoriale.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni il sequestro della Flotilla. I legali degli attivisti denunciano violenze e umiliazioni da parte dell'Idf. Le immagini del trattamento disumano riservato dal ministro israeliano Ben Gvir nei loro confronti hanno ricevuto la condanna internazionale. Attesa per il rientro degli attivisti italiani, previsto per oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Israele, ministro Ben-Gvir umilia gli attivisti della Flotilla detenuti ad Ashdod #palestina #israele #gsf #bengvir #crosetto #meloni #italia #governo facebook
La destra si è accorta delle vessazioni e della violenza degli israeliani nei confronti di attivisti e giornalisti della Flotilla. Finalmente Meloni ha detto parole chiare. Qualche mese fa il governo scelse il disimpegno, i giornali di area la derisione. Noi non dimentic x.com
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