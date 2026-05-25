Paolo Condò critica il Milan, definendo il club “allo sbando” e il team “un sacco vuoto”, nel suo editoriale per il Corriere della Sera. Nel testo, il giornalista analizza la situazione della squadra e prende di mira l’allenatore, accusandolo di non aver dato stabilità e risultati concreti. La sua analisi si concentra sulla crisi tecnica e strutturale del club, senza riferimenti a eventi specifici o nomi di giocatori.

I verdetti definitivi della Serie A delineano una geografia del calcio italiano totalmente stravolta. La Roma (73 punti) e il Como dei miracoli (71 punti) centrano una storica qualificazione in Champions League, mentre il Milan (70 punti) scivola al quinto posto dopo il clamoroso k.o. interno contro il Cagliari. I rossoneri, insieme alla Juventus (sesta a quota 69), dovranno accontentarsi di un'Europa League che sa di ridimensionamento e che costringerà la proprietà RedBird a un totale azzeramento societario. Sulle pagine del Corriere della Sera, il noto giornalista Paolo Condò ha tracciato un ritratto impietoso del momento storico del club rossonero, definendo il Milan senza giri di parole come "un club allo sbando". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Un club allo sbando, un sacco vuoto”: Condò demolisce il Milan e inchioda Allegri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Condò spietato sui verdetti di Serie A: “Il Como firma l’impresa dell’anno, il Milan di Allegri è un sacco vuoto”Il Como ha battuto il Milan di Allegri, vincendo 2-1 in trasferta, e ha ottenuto una vittoria storica.

Orlando: “Allegri, uno dei migliori nella gestione del gruppo ma il Milan è allo sbando”Massimo Orlando, ex calciatore di Fiorentina, Milan e Juventus, ha commentato la situazione del Milan, sottolineando che l’allenatore Allegri è...

Temi più discussi: GEN-MIL (0-1): Nkunku glaciale dal dischetto, Diavolo in vantaggio; Rientra la situazione a Marassi, Sozza fa riprendere il gioco dopo 5 minuti di stop; Pellegatti: È veramente uno dei punti più bassi della storia del Milan; Bonera, ex Milan Futuro, corteggiato da diverse squadre: le possibili opzioni per la panchina.

Condò duro: Milan club allo sbando, nell’ultimo quarto di stagione un sacco vuoto. Allegri si è illuso di poter gestire x.com

Condò: Milan club allo sbando. La squadra è stata un sacco vuoto. La colpa di Allegri...Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato dell'ultima giornata di campionato ... msn.com

Condò sul Milan: Un club allo sbando e una squadra che nell’ultimo e decisivo quarto di stagione è stata un sacco vuotoPaolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così i risultati di ieri sera in Serie A: L’effetto sportivo di quanto accaduto, per quel che può interessare, è che l’agognata ... milannews.it