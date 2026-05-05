Massimo Orlando, ex calciatore di Fiorentina, Milan e Juventus, ha commentato la situazione del Milan, sottolineando che l’allenatore Allegri è considerato uno dei migliori nella gestione del gruppo, ma ha evidenziato che la squadra si trova in difficoltà da quasi due mesi, con problemi sia sul campo che nei risultati. La sua analisi è stata rilasciata durante un’intervista a 'TuttoMercatoWeb'.

La qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che sembrava cosa fatta, è tornata prepotentemente in discussione: la Juventus è a - 2, la Roma a - 3, il Como a - 5 e ciò che preoccupa tutti in casa rossonera, più che l'assalto delle contendenti e i punti di distacco ridotti, è l'incapacità di produrre gioco e occasioni da gol che il Diavolo ha manifestato in questo periodo orribile. All'indomani del k.o. del 'Mapei Stadium', impossibile vedere una via d'uscita. E Massimo Orlando, ex fantasista di Fiorentina, Juventus, Atalanta e Milan in Serie A, intervenendo in un'intervista in esclusiva a 'TuttoMercatoWeb', ha fatto una riflessione molto accurata sul difficile momento vissuto da Mike Maignan e compagni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Orlando: “Allegri, uno dei migliori nella gestione del gruppo ma il Milan è allo sbando”

Notizie correlate

Milan, Biasin: “Allegri è uno dei migliori allenatori in circolazione da tanto tempo”Come ogni settimana, Fabrizio Biasin ha fatto il punto della giornata di campionato appena conclusa nel suo editoriale per 'TMW'.

Orlando: “Ho sempre criticato il Milan di Allegri: molti punti grazie alla fortuna. Ma quando finisce …”Le critiche piovono addosso al tecnico livornese da ogni dove, su ogni quotidiano, da qualsiasi esponente del mondo del calcio.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Orlando: Allegri uno dei migliori nella gestione del gruppo, ma non so cosa stia succedendo a questo...; Milan, la Champions è fondamentale per tre motivi: la permanenza di Allegri, il rinnovo di Modric e...; Milan e Juve rischio Champions. La Gazzetta in apertura: Vi giocate le stelle; La Gazzetta scrive: Il bilancio di quest’anno si chiuderà in passivo a meno che entro il 30 giugno...

Orlando: Allegri uno dei migliori nella gestione del gruppo, ma non so cosa stia succedendo a questo Milan..Massimo Orlando, in eslcusiva per Tuttomercatoweb si è espresso così sul momento difficile del Milan in campionato. Ecco un estratto delle sue considerazioni sui rossoneri: Milan ... milannews.it

Orlando: La Juve alterna partite da Juve a dei capitomboli, da un po' è allo sbando. Senza giocatori non vai da nessuna parteL'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Milan ko anche col Sassuolo: La squadra si è persa. Allegri nella gestione del ... tuttojuve.com

Le sfumature del tramonto sull'isola d'Ischia, in questa zoomata che ho realizzato da Gaeta (LT), dal Monte Orlando, che ci fa riconoscere sulla sinistra anche la sagoma del Castello Aragonese Buona serata con questa meraviglia dalla Riviera di Ulisse! Fot - facebook.com facebook

Orlando Magic: ecco il primo nome per il dopo Mosley @Sportando x.com