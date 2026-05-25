Il Como ha battuto il Milan di Allegri, vincendo 2-1 in trasferta, e ha ottenuto una vittoria storica. Condò ha commentato duramente i risultati, definendo il successo del Como “l’impresa dell’anno” e criticando il Milan come “un sacco vuoto”. La partita ha influenzato la corsa alle posizioni europee, con il Como che si avvicina alle zone alte della classifica. I risultati di ieri sera hanno modificato la classifica e le prospettive per le prossime gare.

I verdetti definitivi per la corsa all’Europa che conta si sono delineati ieri sera sui campi di Serie A senza dover attendere il posticipo tra Torino e Juventus, a causa del clamoroso crollo del Milan e delle contemporanee vittorie di Roma e Como che hanno blindato la griglia delle qualificate alla prossima Champions League. Attraverso un editoriale pubblicato sulle pagine del Corriere della Sera, la fonte originale di questa analisi, il giornalista Paolo Condò ha commentato l’esito della giornata sportiva mettendo in evidenza i meriti storici delle due formazioni che hanno centrato l’obiettivo e, di contro, il fallimento strutturale manifestato dall’ambiente rossonero nell’ultimo quarto di campionato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Condò spietato sui verdetti di Serie A: “Il Como firma l’impresa dell’anno, il Milan di Allegri è un sacco vuoto”

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