La persona al centro | processo ai poteri studenti diventano giudici nel tribunale del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio

Il Salone dei 500 di Palazzo Vecchio si trasforma in un tribunale per il “Processo ai poteri”, intitolato “La persona al centro”. Questa iniziativa coinvolge studenti che assumono il ruolo di giudici, creando un momento di confronto e riflessione sui temi legati al potere e alla tutela della persona. L’evento si svolge ad Arezzo il 10 aprile 2026 e prevede una simulazione giudiziaria all’interno di un contesto storico e istituzionale.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Il Salone dei 500 di Palazzo Vecchio diventa un tribunale per il “Processo ai poteri” intitolato “La persona al centro”. Sui banchi della difesa e dell’accusa salgono gli studenti delle scuole superiori della Toscana, coinvolti nel corso dell’anno scolastico dalla Fondazione Giovanni Paolo II, da oltre 18 anni impegnata in progetti di cooperazione internazionale in Paesi in via di sviluppo e in situazione di guerra e di accoglienza in Italia. Il progetto è sostenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Toscana, da Indire e dal Comune di Firenze. Tra le varie iniziative della Fondazione nel mondo della... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La persona al centro: processo ai poteri”, studenti diventano giudici nel tribunale del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio Gli studenti diventano giudici nel tribunale del Salone dei 500 di Palazzo VecchioFirenze, 10 aprile 2026 – Palazzo Vecchio e nello specifico il Salone dei 500 diventa un tribunale per il 'Processo ai poteri' intitolato 'La persona... Leggi anche: «Erano appunti, non una sentenza già scritta», la versione del tribunale di Milano sui fogli sul banco dei giudici: perché ora il processo è da rifare The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic Argomenti più discussi: 500 euro per la bici elettrica, 1.000 per il cargo bike: Palazzo Vecchio proroga il 'bonus bici'; Nuova stretta del Comune a tutela dei residenti; Terni, apre la nuova palestra a tre piani di Palazzo Briganti: il centro si rilancia con il fitness | VIDEO E GALLERIA FOTOGRAFICA. Gli studenti diventano giudici nel tribunale del Salone dei 500 di Palazzo VecchioFirenze, 10 aprile 2026 – Palazzo Vecchio e nello specifico il Salone dei 500 diventa un tribunale per il 'Processo ai poteri' intitolato 'La persona al centro'. Sui banchi della difesa e dell’accusa ... lanazione.it Palazzo Vecchio recupera uno spazio inutilizzato nel cuore della movida e lo trasforma in una "zona sicura" - facebook.com facebook Sguardi fiorentini Cortile di Michelozzo Palazzo Vecchio @Fondazione_DF @CentroUNESCOFI @UNESCO #Firenze #Florence x.com