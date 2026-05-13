Oggetti dei Nonni | 150 espositori di antiquariato nel centro di Mirano
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Domenica 17 maggio torna "Oggetti dei Nonni", il mercatino dell'antiquariato che ogni terza domenica del mese anima il centro storico di Mirano, organizzato da Confcommercio del Miranese con il Comune di Mirano.Circa 150 espositori proporranno mobili, stampe, libri, ceramiche, oggetti da.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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