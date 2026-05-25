Un bus per la movida dei giovani Collegherà Altopascio a Lucca

Notizia in breve

È stato annunciato che un nuovo servizio di bus collegherà Altopascio a Lucca, pensato per favorire la movida dei giovani. La proposta è stata avanzata dalla sindaca di Altopascio e ora si sta concretizzando. Il progetto mira a offrire un collegamento diretto tra le due località, senza specificare ancora dettagli sui tempi di avvio o le modalità operative. La realizzazione del servizio è in fase di definizione.