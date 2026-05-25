Un bus per la movida dei giovani Collegherà Altopascio a Lucca
È stato annunciato che un nuovo servizio di bus collegherà Altopascio a Lucca, pensato per favorire la movida dei giovani. La proposta è stata avanzata dalla sindaca di Altopascio e ora si sta concretizzando. Il progetto mira a offrire un collegamento diretto tra le due località, senza specificare ancora dettagli sui tempi di avvio o le modalità operative. La realizzazione del servizio è in fase di definizione.
Lucca, 25 maggio 2026 – L’idea, nata da una proposta della sindaca di Altopascio Sara D’Ambrosio, si trasforma adesso in realtà. Un bus notturno specifico per i giovani, sulla tratta Lucca-Altopascio. Un sistema per far ritornare sani e salvi i ragazzi dopo la movida del sabato sera. Il progetto, al momento in fase sperimentale, prenderà il via sabato 6 giugno e continuerà almeno per tutta l’estate, ma si dovrebbe arrivare fino al termine del 2026. Poi si farà un bilancio di come ha funzionato. La conferma arriva da una determina del Comune di Altopascio ed è frutto del perfezionamento del Tavolo per la mobilità della Piana. Il pullman in... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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