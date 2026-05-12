Lucca il futuro nelle mani dei giovani | successo per l’artigianato
A Lucca si è svolta una cerimonia dedicata ai giovani talenti dell’artigianato, premiati nell’auditorium di San Francesco. L’evento ha messo in mostra le capacità di giovani artigiani provenienti da diverse scuole e botteghe locali. Durante la manifestazione sono stati presentati progetti innovativi e si è discusso di come le competenze acquisite nelle scuole possano essere trasferite direttamente sul territorio, creando un collegamento tra formazione e mestiere.
? Punti chiave Chi sono i giovani talenti premiati nell'auditorium di San Francesco?. Come si crea un ponte tra le aule e le botteghe?. Perché la partecipazione degli studenti è così alta in questa edizione?. Cosa accadrà nel 2027 per celebrare gli ottant'anni di Confartigianato?.? In Breve Evento organizzato da Confartigianato Imprese Lucca e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.. Michela Fucile e Roberto Favilla hanno presieduto la cerimonia all'auditorium San Francesco.. Prossima edizione del concorso prevista per il 2027 in occasione dell'80° anniversario.. Partecipazione di centinaia di studenti provenienti da tutta la provincia di Lucca.🔗 Leggi su Ameve.eu
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