Un ' buco' sul marciapiede passeggiata complicata su via Lattanzio | Serve ripristino al più presto
Un buco sul marciapiede ha costretto alla chiusura totale dell'area, creando difficoltà per i pedoni che devono camminare sulla strada o sull'altro lato, dove il marciapiede è più stretto. La zona è transennata per motivi di sicurezza. La situazione rende più complicato il passaggio lungo via Lattanzio, con pedoni che devono affrontare percorsi più insicuri o meno praticabili. Nessun intervento immediato è stato ancora segnalato.
D'area è stata totalmente transennata. Una situazione che aggrava sensibilmente il passeggio in via Lattanzio, costringendo i pedoni a camminare sulla strada o ad affollare il marciapiede di fronte, decisamente più stretto e scomodo. Un ennesimo problema per i cittadini, impegnati sempre più. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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