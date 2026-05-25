Un ' buco' sul marciapiede passeggiata complicata su via Lattanzio | Serve ripristino al più presto

Notizia in breve

Un buco sul marciapiede ha costretto alla chiusura totale dell'area, creando difficoltà per i pedoni che devono camminare sulla strada o sull'altro lato, dove il marciapiede è più stretto. La zona è transennata per motivi di sicurezza. La situazione rende più complicato il passaggio lungo via Lattanzio, con pedoni che devono affrontare percorsi più insicuri o meno praticabili. Nessun intervento immediato è stato ancora segnalato.