Troppi incidenti su via del Quirinale arrivano un marciapiede più grande e i pilomat davanti al palazzo della Consulta
A Roma, in zona Quirinale, sono in programma interventi per migliorare la sicurezza dei pedoni. Verrà ampliato il marciapiede di fronte al palazzo della Consulta e saranno installati pilomat per impedire accessi non autorizzati. Queste modifiche seguono un aumento di incidenti lungo via del Quirinale, con l’obiettivo di ridurre i rischi per chi attraversa o cammina in quella zona.
Marciapiedi più larghi e “pilomat” per mettere al sicuro i pedoni. È quanto verrà realizzato davanti al palazzo della Consulta a Roma, tra piazza e via del Quirinale. Un progetto portato avanti in parallelo dall’amministrazione capitolina e dal segretario generale della Corte costituzionale.🔗 Leggi su Romatoday.it
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