Troppi incidenti su via del Quirinale arrivano un marciapiede più grande e i pilomat davanti al palazzo della Consulta

A Roma, in zona Quirinale, sono in programma interventi per migliorare la sicurezza dei pedoni. Verrà ampliato il marciapiede di fronte al palazzo della Consulta e saranno installati pilomat per impedire accessi non autorizzati. Queste modifiche seguono un aumento di incidenti lungo via del Quirinale, con l’obiettivo di ridurre i rischi per chi attraversa o cammina in quella zona.