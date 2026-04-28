Esce per la passeggiata col cane e muore travolto sul marciapiede

Da bolognatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è deceduto dopo essere stato investito mentre passeggiava sul marciapiede, a pochi metri dalla sua abitazione in via Roma. L’incidente si è verificato durante una normale uscita con il cane, che si svolgeva come di consueto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

È uscito di casa per la consueta passeggiata con il cane, a pochi metri dalla sua casa in via Roma. Un gesto quotidiano, abituale, che si è trasformato in tragedia. Luciano Grazia, 87 anni, conosciuto da tutti a Zola Predosa come “Parrucca”, è morto dopo essere stato travolto da un’auto salita.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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