Un attacco con 600 droni e 90 missili, incluso almeno un ipersonico, ha colpito edifici residenziali nel centro di Kiev. L’attacco ha provocato quattro vittime, anche se si teme che il numero possa aumentare. Tra i missili, almeno uno di tipo ipersonico è stato identificato. La reazione internazionale è di sdegno, mentre il governo locale ha condannato l’attacco.

Se un attacco con 600 droni e 90 missili, tra cui almeno un ipersonico Oreshnik, colpisce palazzi residenziali nel centro di Kiev e provoca «soltanto» 4 vittime, due almeno sono le ragioni. La prima è quanto sconsiderato e improvvisato sia stato l’attacco. La seconda quanto la macchina da guerra russa, tanto esaltata e decantata dagli ammiratori del Cremlino, manifesti le sue difficoltà. Intendiamoci, quattro vittime sono una tragedia, così come le decine di feriti. Ma di certo un attacco di tali proporzioni poteva essere un’ecatombe. La reazione scomposta di Putin agli attacchi a lungo raggio di Kiev è quindi arrivata. Tra questi il controverso raid nel Kherson. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un blitz che dimostra la debolezza dello Zar. Sdegno globale, Meloni: "Ferma condanna"

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