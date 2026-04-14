Il commento di una leader politica condanna l’attacco del presidente degli Stati Uniti alla presidente del consiglio italiano. La leader ha espresso una condanna ferma per le parole di Trump, che aveva criticato la premier per aver mostrato solidarietà a una figura religiosa. Nella dichiarazione, si sottolinea l’importanza di rispettare le opinioni istituzionali e di mantenere un comportamento rispettoso tra alleati internazionali.

«Ferma condanna per attacco del presidente Donald Trump alla presidente Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone». Così la segretaria Dem Elly Schlein in Aula alla Camera. «Siamo avversari in quest’Aula - ha aggiunto - ma tutti cittadini italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese». «Esprimo - ha detto Schlein - la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’Aula, dell’attacco del Presidente americano Donald Trump alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver doverosamente espresso solidarietà al Papa per le gravissime parole che Trump gli ha rivolto. L'Italia è un Paese libero e sovrano.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Schlein: ferma condanna per l'attacco del presidente Trump alla premier Meloni

Trump-Meloni, Schlein: «Ferma condanna, non accettiamo attacchi al nostro Paese»

Trump contro Meloni, le reazioni. Schlein: “Ferma condanna per attacco alla premier”. Renzi: “Scaricata dal suo guru”Dopo il durissimo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, arrivano le prime reazioni del mondo politico.

Attacco Trump a Meloni, Schlein condanna: “Italia Paese sovrano”“È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del...

Temi più discussi: Meloni: Irresponsabile colpire l’Unifil. Schlein va all’attacco: Intervenga per fermare Israele; Trump e l'attacco a Meloni, centrodestra fa quadrato. Schlein: Ferma condanna, sia unanime. Ma Conte e Renzi punzecchiano la premier; Schlein, solidarietà a Meloni, non accettiamo attacchi a nostro Paese; Trump attacca Meloni: Mi sbagliavo su di lei, pensavo che avesse coraggio.

Schlein: ferma condanna per l'attacco del presidente Trump alla premier Meloni«Ferma condanna per attacco del presidente Donald Trump alla presidente Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone». Così la ... gazzettadelsud.it

Trump-Meloni, Schlein: «Ferma condanna, non accettiamo attacchi al nostro Paese»La condanna è quasi unanime. A partire dall'avversaria numero uno, Elly Schlein. Le parole di Donald Trump non sono piaciute a gran parte della politica italiana. corriereadriatico.it

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#Trump attacca #Meloni per la difesa di #PapaLeone. E il campo largo si divide, come sempre. #Schlein e #Pd difendono il premier, #GiuseppeConte e #M5s tutto l'opposto x.com