Putin e la tosse sospetta | il Cremlino cancella il video che solleva nuovi dubbi sulla salute dello Zar

Il Cremlino ha rimosso un video che mostrava il presidente durante un’intervista, dove si notavano alcuni colpi di tosse ripetuti. La diffusione di questa registrazione aveva sollevato dubbi sulla salute dello Zar, portando a discussioni pubbliche e speculazioni. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle condizioni di salute del leader russo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

In un regime fondato sull’immagine della forza e del controllo assoluto, anche alcuni colpi di tosse ripetuti durante un’intervista possono trasformarsi in un caso geopolitico. È quanto accaduto in occasione della Giornata Internazionale della Donna, quando il Cremlino ha cancellato, dopo averlo accidentalmente diffuso, un video fuori onda di Vladimir Putin. Nel filmato, il leader russo appare visibilmente in difficoltà, lontano dall’aura di invulnerabilità che la comunicazione ufficiale russa coltiva con cura maniacale. Il video dei colpi di tosse di Putin cancellato dopo pochi secondi. Il fuori onda, pubblicato domenica 8 marzo sul canale Telegram ufficiale del Cremlino, è stato rimosso dopo poche centinaia di secondi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

