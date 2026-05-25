Le barche dell’America’s Cup hanno navigato nel golfo di Cagliari per tre giorni, con le imbarcazioni sospese sui foil. La competizione ha visto alcune delle squadre più importanti del circuito, in attesa della sfida di aprile nel golfo di Napoli. Il pubblico ha assistito alle prove e alle regate, con le imbarcazioni che si sono sfidate in acque azzurre e calme. Nessuna informazione sulle classifiche o sugli esiti delle gare.

Le acque azzurre del golfo di Cagliari sono state attraversate per tre giorni dalle barche volanti dell’America’s Cup: sospese a mezz’aria sui foil, si sono sfidati alcuni dei team in attesa della sfida dell’anno prossimo nel golfo di Napoli. Un primo assaggio della competizione che ha garantito spettacolo con tre giorni di regate chiusi dalla finale più attesa tra i due team favoriti: il Defender Emirates Team New Zealand e Luna Rossa, il challenger of record. Alla fine l’ha spuntata nell’ultimo match race proprio il team senior di Luna Rossa, dopo tre giorni di prove con vento teso, arrivi al fotofinish e tuffi spettacolari degli AC40, le barche standardizzate – identiche per tutti – pensate per allenare equipaggi e format. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Un assaggio di America's Cup a Cagliari, dove vince Luna Rossa

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Regate preliminari America's Cup, alla scoperta di Luna Rossa

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