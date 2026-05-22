America' s Cup a Cagliari Luna Rossa vince 2 regate preliminari su 3
A Cagliari si sono svolte le prime regate preliminari dell'America's Cup, con Luna Rossa che ha ottenuto due vittorie e un secondo posto nelle tre prove disputate. L’equipaggio, composto da membri giovani e donne, ha concluso la giornata in testa alla classifica generale. Le regate si sono svolte nel primo giorno di competizione e i risultati sono stati aggiornati dopo le tre prove. Luna Rossa si è distinta nel primo appuntamento della stagione, mostrando un buon andamento nelle prove svolte.
Due primi e un secondo posto. Luna Rossa c’è, eccome. Prima giornata di Preliminary Regatta a Cagliari e primi squilli per il team italiano che con l’equipaggio misto Youth e Women domina la classifica generale al termine delle prime tre prove. Bene anche i senior con qualche errore di troppo. Sempre in grande spolvero i neozelandesi, capaci di fare il vuoto quando necessario. PRIMA REGATA. Tutto si decide in partenza, con Luna Rossa 1 Women e Youth che parte benissimo e mette un buon margine tra sé e Alinghi ma anche sul secondo equipaggio del team italiano. Marco Gradoni e Margherita Porro hanno mostrato di conoscere al meglio il campo di gara e il vento, anche se non troppo intenso, riuscendo subito a fare il vuoto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Americas Cup, Cagliari pronta alla regata preliminare
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