America' s Cup a Cagliari Luna Rossa vince 2 regate preliminari su 3

A Cagliari si sono svolte le prime regate preliminari dell'America's Cup, con Luna Rossa che ha ottenuto due vittorie e un secondo posto nelle tre prove disputate. L’equipaggio, composto da membri giovani e donne, ha concluso la giornata in testa alla classifica generale. Le regate si sono svolte nel primo giorno di competizione e i risultati sono stati aggiornati dopo le tre prove. Luna Rossa si è distinta nel primo appuntamento della stagione, mostrando un buon andamento nelle prove svolte.

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Due primi e un secondo posto. Luna Rossa c’è, eccome. Prima giornata di Preliminary Regatta a Cagliari e primi squilli per il team italiano che con l’equipaggio misto Youth e Women domina la classifica generale al termine delle prime tre prove. Bene anche i senior con qualche errore di troppo. Sempre in grande spolvero i neozelandesi, capaci di fare il vuoto quando necessario. PRIMA REGATA. Tutto si decide in partenza, con Luna Rossa 1 Women e Youth che parte benissimo e mette un buon margine tra sé e Alinghi ma anche sul secondo equipaggio del team italiano. Marco Gradoni e Margherita Porro hanno mostrato di conoscere al meglio il campo di gara e il vento, anche se non troppo intenso, riuscendo subito a fare il vuoto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - America's Cup, a Cagliari Luna Rossa vince 2 regate preliminari su 3 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Americas Cup, Cagliari pronta alla regata preliminare Sullo stesso argomento America's Cup a Cagliari, partono le regate preliminari: due Luna Rossa contro tuttiCagliari, 21 maggio 2026 – Comincia ufficialmente domani il cammino di avvicinamento alla prossima edizione dell’America’s Cup, in programma nel... America's Cup, a Cagliari il via alle regate preliminari: Luna Rossa con due imbarcazioniDa domani a domenica Cagliari sarà la location del primo evento della 38ª edizione della America’s Cup. Quanto manca la vecchia LUNA ROSSA. Quella si che era una barca a vela, non quel mostro AC75 di oggi. #Americascup #Cagliari #LunaRossa x.com YAMAHA MOTOR EUROPE FORNITORE UFFICIALE DI LUNA ROSSA PER LA 38ª EDIZIONE DELL'AMERICA’S CUP reddit America's Cup: sorpresa a Cagliari i giovani di Luna Rossa davanti a tuttiLuna Rossa Women e Youth al comando a Cagliari nella prima giornata delle regate preliminari della Louis Vuitton 38/a America's Cup in vista della sfida di Napoli del 2027. E dietro c'è Luna rossa sen ... ansa.it America’s Cup, regate preliminari a Cagliari: orari e dove seguire le gare di Luna Rossa in diretta tv e streamingUn gustosissimo antipasto di America's Cup si terrà a Cagliari dal 22 al 24 maggio. A un anno dall'edizione 2027 che si terrà a Napoli, l'Italia prende le misure con uno degli eventi più importanti de ... fanpage.it