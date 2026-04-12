Tragico incidente nel Salento | perde la vita un giovane di 21 anni

Nella notte tra sabato e domenica, tra Lecce e Arnesano, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane di 21 anni. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino. Al momento, le cause non sono state ancora chiarite e le autorità stanno svolgendo i rilievi necessari. La notizia si è diffusa rapidamente tra la popolazione locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una notte drammatica sulle strade tra Lecce e Arnesano. Nelle prime ore di oggi, domenica 12 aprile, il Salento è stato sconvolto da una tragedia improvvisa. Antonio Basile, 21 anni, originario di Porto Cesareo, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. Il giovane era molto conosciuto nella zona anche perché figlio del consigliere regionale Dino Basile, esponente di Forza Italia. La notizia si è diffusa rapidamente tra le comunità locali, generando sgomento e dolore per una vita così giovane spezzata. La dinamica dell’incidente. Il drammatico schianto si è verificato intorno alle 3:45 del mattino.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente nel Salento: perde la vita un giovane di 21 anni Leggi anche: Tragedia a Napoli: un giovane di 19 anni perde la vita in ospedale dopo incidente domestico. Sestu, Sardegna: giovane di 19 anni perde la vita in un incidente stradale sulla provinciale 9. Indagini in corso.Un giovane diciannovenne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, sabato 7 febbraio 2026, lungo la strada provinciale...