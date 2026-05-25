Umbria Luca Simonetti | Garantire il diritto alla cura e difendere la sanità pubblica con responsabilità e trasparenza

In Umbria, Luca Simonetti ha affermato che il centrodestra può manifestare sotto la sede della USL rispettando il ruolo delle opposizioni. Ha sottolineato l'importanza di garantire il diritto alla cura e di difendere la sanità pubblica con responsabilità e trasparenza. La dichiarazione riguarda il rispetto delle modalità di protesta e il focus sulla tutela del sistema sanitario pubblico.

“È legittimo che il centrodestra manifesti sotto la sede della Usl, nel pieno rispetto del ruolo delle opposizioni. Ma vedere oggi chi protesta fuori dai palazzi contro i problemi della sanità umbra fa inevitabilmente riflettere, perché fino a diciotto mesi fa quelle stesse persone erano dentro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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