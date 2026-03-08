Ho provato a prenotare con la sanità pubblica | fino a 490 giorni d' attesa per una visita da garantire entro un mese

Ho cercato di prenotare una visita attraverso la sanità pubblica e ho scoperto che i tempi di attesa possono arrivare fino a 490 giorni, pur essendo garantite entro un mese. Per una visita oculistica si può attendere oltre un anno e mezzo, mentre per una dermatologica il primo appuntamento disponibile è a fine 2026.

Sulla carta la sanità romagnola accelera e i monitoraggi regionali sorridono; ma la realtà dei cittadini che ogni giorno si scontrano con il Cup racconta un'altra storia. Con Dossier RavennaToday abbiamo simulato le prenotazioni nelle diverse province romagnole per capire quanto tempo serva davvero per un esame o una visita. Crans Montana e la tragedia delle ustioni: dentro la Banca della cute romagnola che salva vite con 200 mila cm² di pelle . 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Liste d'attesa in sanità, Cittadinanzattiva: fino a 360 giorni per una tac Le spine della sanità. Liste d'attesa, è allarme: "Oltre duecento giorni per ottenere una visita"La sanità ferrarese affronta una crisi profonda, con liste d'attesa che superano i duecento giorni per alcune prestazioni specialistiche.