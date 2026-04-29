Avrò cura di te | la cura come responsabilità pubblica

Durante una serata al Teatro Pime di Milano, si è parlato di come la cura venga interpretata come una responsabilità pubblica, coinvolgendo i giovani del Rione Sanità. L’evento ha posto l’attenzione sulla relazione tra tutela collettiva e impegno civico, evidenziando il ruolo della cultura nel promuovere valori di solidarietà e responsabilità tra le nuove generazioni. La serata ha visto interventi e discussioni rivolti ai ragazzi presenti.

Avrò cura di te diventa impegno culturale e civile nella serata dedicata ai ragazzi del Rione Sanità al Teatro Pime di Milano.. “Avrò cura di te” non è soltanto il titolo che accompagna la serata del 22 maggio al Teatro Pime di Milano. È una promessa civile, un gesto che attraversa le storie dei ragazzi del Rione Sanità e le porta oltre i confini del quartiere, trasformandole in un racconto di rinascita che riguarda tutti. La musica diventa linguaggio di possibilità, strumento di dignità, spazio in cui il talento incontra la responsabilità collettiva. Dal Rione Sanità al mondo: la musica come infrastruttura sociale. Lo spettacolo ideato da Attilio Varricchio e Antonio Loffredo, con l’Orchestra Tornaccantà e la Piccola Orchestra dei Popoli, non è un semplice concerto.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Avrò cura di te: la cura come responsabilità pubblica Roccuzzo con L'arte nel cuore Onlus - Avrò cura di te (Video Ufficiale) Notizie correlate Leggi anche: La responsabilità pre contrattuale nell’affidamento diretto. A cura di Anna Armone La cura come responsabilità collettiva: in Carnia una rassegna tra memoria e comunitàPrendersi cura non significa soltanto assistere chi è in difficoltà: vuol dire anche riconoscere il valore delle relazioni, dare attenzione ai luoghi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Design per l'autosufficienza a Exposanità - SuperAbile; LODI La nostra è stata una meravigliosa storia d’amore; Dal silenzio alla parola, il ciclo di incontri alla Biblioteca Agorà; Note di solidarietà: a Bari il tributo a Pino Daniele. Elezioni Cesa, Giuseppe Fiorillo presenta la sua lista: ecco i 12 candidati di In ComuneCesa (Caserta) - Avrò cura di te. Una promessa che richiama la sua professione di medico ma che Giuseppe Fiorillo sceglie di declinare anche sul piano ... pupia.tv 'Avrò cura di te', incontro su cure palliative nelle MarcheUn incontro dedicato all'intreccio tra scienza, esperienza, etica e spiritualità. All'interno del Festival della Comunicazione in corso a Fermo, promosso dalla Società San Paolo e dalla Società delle ... ansa.it AVRÒ CURA DI TE Un’esperienza outdoor di giardinaggio ci insegna a prenderci cura della vita, ad aspettare con pazienza, a rispettare la natura che ci ospita. “ Mi inchino per onorare la Terra, riconoscerne il sostegno, offrirle la mia cura”. C.L. Candiani - facebook.com facebook