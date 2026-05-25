Durante l'ultima giornata di Premier League, sono stati salutati con lacrime e omaggi giocatori come Salah, Bernardo Silva, Robertson e Stones, oltre a tecnici come Guardiola. Le squadre hanno disputato le ultime partite stagionali, con alcuni calciatori e allenatori che hanno lasciato il campionato. Non sono stati segnalati eventi straordinari o incidenti. La giornata si è conclusa con riconoscimenti e commozione, senza ulteriori sviluppi legali o controversie.

Giornata degli addii in Premier, lacrime e omaggi per Bernardo Silva, Salah, Guardiola, Robertson, Stones all’ultima sfilata. In Italia lacrime per i fumogeni, la vergogna di Torino, la città di nuovo sotto scacco dei violenti, stessa aria tossica dei giorni bastardi di Askatasuna, scontri con la polizia, il divieto imposto da Cairo di esporre colori bianconeri ha acceso la miccia, un tifoso della Juventus ricoverato in codice rosso, immediato tam tam tra le curve, assedio, minaccia di invasione di campo degli ultras bianconeri che poi svuotano la curva in accordo con i dirigenti delle forze dell’ordine, squadre prigioniere negli spogliatoi, sospensione, rinvio, teatro dell’assurdo, quadro senza logica come è senza logica un sistema che non ha più i suoi capi, federazione, arbitri ma prosegue la sua marcia ignorante e presuntuosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ultrà & commedia. Il degno finale per il pallone della mediocrità

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