Fa segnare fa sognare | Flick e il Barça uniti dal rifiuto della mediocrità

Flick, allenatore tedesco, guida il Barcellona, un club noto per le sue vittorie e la sua tradizione. La squadra si distingue per uno stile di gioco offensivo e una forte identità di gioco, mentre Flick ha ottenuto risultati importanti con le sue strategie. La collaborazione tra l’allenatore e il club si basa sulla volontà di evitare la mediocrità e di puntare sempre all’eccellenza.

C’è un biglietto per lo stadio che vale 4 gol: è quello per vedere il Barcellona di Hans-Dieter Flick. L’avversario non conta: il Barcellona segna circa 3 gol a partita - in qualunque competizione, Campionato, Champions, Coppa del Re - e ne subisce circa uno a partita. In breve: nei 20 mesi di gestione del tecnico tedesco, nelle partite del Barcellona si sono contati quasi 400 gol. Un dato enorme, felice, sproporzionato. Quella del Barcellona non è una vocazione “esteriore” ma una necessità quasi splendidamente accessoria a una rivendicazione più profonda. Volersi imporre come diversità nella terra e nel gioco del Real, come autonomia nella Spagna di Madrid, di un potere forte e superbo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fa segnare, fa sognare: Flick e il Barça uniti dal rifiuto della mediocrità Articoli correlati Leggi anche: Paolo Rossi fa sognare sul mercato della Juve: «Osimhen ti fa fare il salto in più. Tonali? Potrebbe arrivare, ma…» – VIDEO Leggi anche: Camille Rast fa sul serio anche in slalom: é davanti a Shiffrin a Kranjsk Gora, Della Mea fa sognare