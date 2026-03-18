H&S – Harry & Sally | al teatro Masaccio la commedia della compagnia Facce da Sipario

Al teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno si è tenuta la rappresentazione della commedia “H&S – Harry & Sally” della compagnia Facce da Sipario. L’evento ha coinvolto il pubblico presente, con la messa in scena di una piece teatrale che ha visto protagonisti gli attori della compagnia. La rappresentazione si è svolta nel rispetto delle modalità previste dal calendario di appuntamenti “Marzo…”.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Si conclude a San Giovanni Valdarno il calendario di appuntamenti “Marzo per le donne”, il programma di iniziative dedicato al mondo femminile che per tutto il mese ha proposto eventi culturali, spettacoli, incontri e momenti di riflessione sui temi delle pari opportunità e dei diritti. L’ultimo appuntamento della rassegna è in programma sabato 21 marzo alle 20,45 al teatro Masaccio, con lo spettacolo “H&S – Harry & Sally”, portato in scena dalla compagnia teatrale amatoriale Facce da Sipario. Alla presentazione di questa mattina erano presenti il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, l’assessore alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “H&S – Harry & Sally”: al teatro Masaccio la commedia della compagnia Facce da Sipario Articoli correlati "Rob ad l’ätar mond", al President la commedia dialettale della compagnia Quatar&Quatr’ottSabato 17 gennaio alle ore 21 al Teatro President in scena, per la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani organizzata dalla Famiglia Piasinteina... Leggi anche: Mike & Nick & Nick & Alice, la commedia action su Disney+: trailer, trama, cast e quando esce